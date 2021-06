Hør knølkvalen synge utenfor Vesterålen

Nyheter

Det melder Havforskningsinstituttet (HI) på sin hjemmeside.

– Det har lenge vært en etablert sannhet at knølkvalen bare synger mens de er i sørlige strøk og parrer seg, men en oppdager mer og mer at det skjer også utenfor paringstiden og i andre områder. Her dokumenterer vi der langs norskekysten, sier Saskia Martin til HI.

Martin er masterstudent ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), og har nylig fått publisert studien som om de ulike opptakene i tidsskriftet Frontiers in Marine Science, skriver HI.

HI-forskerne Ulf Lindstrøm og Geir Pedersen har begge bidratt til studien, sier at dette er de første vitenskapelig publiserte observasjonene av knølkvalsang lang norskekysten.

– Sangen bidrar sannsynligvis til kulturell utveksling mellom populasjoner av knølkval i Nord-Atlanteren, sier forskerne til HI.

Ifølge HI innebærer kulturell utveksling at kvalene lærer sanger av hverandre.

HI skriver at opptakene ble gjort med en undervannsmikrofon på 250 meters dyp nordvest for Vesterålen fra januar til juni i 2018, og desember 2018 til januar 2019.

De opplyser også at undervannsmikrofonen (hydrofon) er knyttet til Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVeOcean).