Foreldre bekymret: – Barnehagen er for liten allerede

Det er en fortvilt foreldregruppe som møter Andøyposten utenfor Risøyhamn barnehage onsdag kveld. Dagen før har de skrevet brev til samtlige politikere i kommunestyret om behovet for å utvide. Barnehagen med 36 plasser og to avdelinger er full fra høsten, og i løpet av året er det minst fire barn som har behov for barnehageplass. I tillegg til at det er to som ikke er født ennå. Alle med søsken i barnehagen fra før.