Godt håp for gratis halleie:

– Veldig flott at de ser verdien i et ekstratilbud

For å kunne starte opp med et aktivitetstilbud etter skoletid for barn fra 1.- 4. klasse, har Sortland IL søkt kommunen om gratis halleie. Politikerne har hittil vært positive, noe Ingar Angell Nicolaysen er glad for.