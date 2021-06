Liv fikset taxi–rabattkort til eldre

Nyheter

Som leder av eldrerådet i Sortland har Liv Tjønsø alliert seg med Sortland taxi og den lokale pensjonistforeningen, og trioen er enige i at rabattkortene er ei flott løsning for alle parter.

Busser som ikke går

Inspirasjonen kom fra en sørlandsby der Tjønsø tidligere har tilbragt flere tiår. Hun tok grep etter å ha lest om eldre sitt trøbbel med kollektivtrafikk, eller mangel på sådan.

– Det var eldre i Sigerfjord som hadde skrevet at de måtte ta taxi hjem fra byen, fordi det ikke gikk buss. Vi tenkte da om det finnes noe vi i eldrerådet kan gjøre for å avhjelpe dette med offentlige transportmiddel, sier hun.

I et pensjonistblad leser hun om en mann i Kristiansand som hadde fått til ei liknende ordning. På tur rundt i byen hadde han observert at drosjene på dagtid bare sto der, uvirksomme.

– Han fikk idéen og spurte om det gikk an å ordne et opplegg med rabatterte priser og gult kort. Det fikk han til, og nå har vi gjort det samme, sier Tjønsø.

Eldrerådet gav sitt bifall, og Harald Mehus hos Sortland taxi var positiv.

– Jeg synes det var en veldig god ide. Vi tok det opp i første styremøtet som vi hadde, om det var interesse blant taxieierne til å gjøre noe og skape litt attraksjon for de eldre. Det ble enstemmig vedtatt i styret at det kunne vi gjøre, sier han.

I ettertid har det også vært en runde med møte med stasjonseierne, som også har vært veldig positive, ifølge Mehus.

Over 67 år

Rabattkortet for lokaltaxi gjelder eldre over 67 år og bevegelseshemmede. Bruk av kortet gir 20 prosent rabatt og gjelder bestilling innen visse tidsrom fra mandag til fredag.

– Disse tidspunktene er noe vi tenker fungerer bra. Da kan eldre både bruke drosjene på dagtid, dra på en konsert eller arrangement på Kulturfabrikken og så komme seg hjem etterpå, sier Tjønsø.

– Rabattkortet er noe som kan gi et oppsving i det som ofte er dødtid for taxiene, sier Robert Robertsen i pensjonistforeninga, som er glad for at man har fått i stand ordninga.

Kan styrke næringa

Tjønsø poengterer at rabattkortet har ingenting å gjøre med TT-kort. Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport.

– Det hender at de som har TT-kort makser ut på grensa de har på kortet, da kan rabattkortet være et godt supplement for dem, sier han.

– Min plan nå er at vi starter opp dette mandag om ei uke, da er det skoleferie og litt roligere slik at vi får en myk start på den nye ordninga, sier Mehus.

Tjønsø viser til at det er viktig at taxinæringa består, og at rabattkortet i så måte kan bidra til mer aktivitet. For eldre som bor på institusjoner som for eksempel Parken, kan det være gjevt å bruke taxi for å komme seg på butikk, eller for de som har mistet sertifikatet på grunn av helse og alder, og som er helt avhengig av taxi.

– Vi må ha taxien her. Vi håper at ordninga også kan bidra til å styrke næringa litt, det er virkelig å håpe. Jeg tror det er mange som vil få glede av det nye gule rabattkortet, slår Liv Tjønsø fast.