AP lover penger til Sortlandsbrua, men Høyre har liten tro: – Det er å komme med falske forhåpninger

Onsdag i forrige uke lovte førstekandidat til Stortinget for Arbeiderpartiet i Nordland, Mona Nilsen og Tove Mette Bjørkmo, varaordfører i Sortland (Ap) at det vil bli gang- og sykkelvei over sortlandsbrua hvis de rødgrønne får flertall etter stortingsvalget. Roar Wessel Olsen, som sitter i kommunestyret for Sortland Høyre, mener de lover for mye.