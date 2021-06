– Sortlendingene er ville etter turbukser

Nyheter

– Sport Outlet traff en nerve i koronaåret, og det ser enda bedre ut med tanke på 2021, sier butikksjef Opdan i Sport Outlet Sortland.



Opdan er klar på at norgesferie og økt interesse for friluftsliv, har vært faktorer som har gjort at det går svært godt for Sport Outlet. I 2020 ble det et overskudd på ca. 950 000 kroner. Opdan hevder de er helt i nærheten av å være den beste Sport Outlet-butikken i Nord-Norge.

– Skal du ha en bestemt mutter til sykkelen eller noe sånt, går du til de tradisjonelle sportsbutikkene, men vi treffer bedre om kunden vil kle opp hele familien.

Det er nemlig turklær det går mest av. Både lokale og søringer kommer innom og kler seg fra topp til tå.

– Folk er ville etter turbukser. Det kan man se på alle de tomme hengerne på slutten av dagen. Vi selger produkter fra internasjonalt anerkjente merker, men som enda ikke har blitt stor i Norge.

Sosiale medier er sentral

Opdan mener sommeren i år blir minst like lønnsom som i fjor og tviler på at folk tar sjansen på sydenturer. Vanligvis er ikke juli en god måned for Sport Outlet, men det har forandret seg etter korona

– Vi ligger allerede fremfor fjorårets tall i mai og juni, og mye tyder på at det bare vil øke på inn i ferien.

Sosiale medier har blitt sentral i butikkens markedsføring.

– Kunder kommer inn i butikken og spør spesifikt om produkter de har sett på vår Instagram. Vi tar egne bilder fra lokale turmål som Steiroheia, slik at folk kjenner seg igjen. Det har fungert godt for oss.

Lønnsomt konsept



Opdan mener mye av grunnen til at driften går bra, er det han kaller for et genialt konsept.

– God styring fra ledelsen, store innkjøp uten mange mellomledd og utnytting av at sportsmerkene ofte har mye på overskuddslager, gjør at vi har funnet et fortrinn mot de andre kjedene.

De baserer seg på å utnytte jaget etter at alt skal fornyes, slik at Sport Outlet får kjøpe restpartier til en rimeligere pris. Totalt handlet de inn varer for syv millioner og hadde en omsetning på ca. 12,7 millioner kroner. Det tror Opdan vil øke med god margin i år.

− Vi har kjøpt inn atskillig mer varer i år. Nå sliter vi med å finne plass til varene i butikken, det var aldri et problem i fjor.

På under to års drift, har de selv opptjent en egenkapital på ca. 1,5 millioner kroner, i tillegg til at de begynte med det tilsvarende ved oppstart. De har altså over tre millioner i egenkapital etter 2020.

80% av butikken eies av Sport Outlet selv, mens 20% av aksjene eies av Børge Aafløy Opdan sitt Opdan AS.

Opdan har god tro på fremtiden, men innrømmer at den er vanskelig å spå. Det skal visstnok ta omtrent to år før en butikk får skikkelig fotfeste hos lokalbefolkningen, så sånn sett kan det bety enda bedre resultater.