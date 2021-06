219 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter





De siste sju dagene er det i snitt registrert 174 koronasmittede per dag Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 208, så trenden er fallende.

I alt har 128.898 personer testet positivt for covid-19 i Norge siden februar i fjor. Nesten 6 millioner koronatester er gjennomført.

Til nå har 2.069.012 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.407.328 personer har fått andre dose.

Torsdag var 43 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var to færre enn dagen før. I den siste oppdateringen fra Nordlandssykehuset går det frem at det er en person som for tiden er innlagt ved en av deres avdelinger. Det er snakk om en person som er innlagt ved avdelingen i Lofoten.

Ifølge de siste oppdateringene til Folkehelseinstituttet og Meldesystemet for smittsomme sykdommer, tall som også er publisert av VG, ble det ikke meldt om noen nye smittetilfeller i Nordland i løpet av torsdag. Det er nå 19 pågående tilfeller, som vil si tilfeller registrert de siste 14 dagene, i Nordland fylke. Bodø, Narvik og Vestvågøy har flest pågående tilfeller. I alle tre kommunene er det nå fire smittede som er i isolasjon. Det er ingen pågående tilfeller i Vesterålen.

Til sammen er 790 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. 58,2 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.