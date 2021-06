Nyheter

Lørdag våkner gamle Jennestad til liv. Da åpnes dørene for besøkende gjennom sommeren – syv uker fram i tid. Etter et trått fjorår, går nå kreftene på stedet sammen om et bedre tilbud.

Kulturgründer Kåre Bjørn Kongsnes, som eier både galleriet og handelsstedet på Jennestad, vil sammen med Museum Nord nå gjøre besøket til en mer helhetlig opplevelse.

Frir til hele familien

– Nytt av året er felles åpningstider, mens vi til neste år skal en felles billettordning hvor man får tilgang til alt på stedet. I fellesskap skal vi få til et breiere aktivitetstilbud, sier Kongsnes, og skuer mot Ane Høyem i Museum Nord.

Det er kommunen som eier brygga til gamle Jennestad Handelssted, mens Museum Nord står for driften. Høyem forteller at museet ønsker å nå ut til flere barn og unge.

– Jennestad har potensiale for å bli et utfluktssted for hele familien. Da trenger vi flere aktiviteter for de unge. Nøyaktig hva vi kan gjøre for et mer spennende tilbud, er det vi nå diskuterer, sier Høyem.

Unge guider



Et ledd i denne satsingen er å ha fem ungdommer inne som guider på museet. Ungdommene har lest seg opp på handelsstedets historie og tar med seg VOL-journalisten på ei reise tilbake i tid. Med imponerende detaljkunnskap gir Helena Marthinussen et innblikk i fordums tider mens hun peker på gamle gjenstander og demonstrerer sterk historiefortelling.

-Stedet er en uslepen diamant, som gir en helt egen ro og opplevelse av gamle tider. Enten det var å hente posten eller bestille en telefonsamtale. Det er bare å bruke fantasien, sier Høyem og smiler.

Dronningkunst



Kåre Bjørn Kongsnes er glad for å ha ungdommen med på laget, og håper også at galleriet kan bli et sted som også tiltrekker seg flere barn og unge. Årets galleriutstilling avviker noe fra tidligere år, dels på grunn av den pågående situasjonen, opplyser han.



- Koronatida gjør at det i år blir en art ala carte, det vil si noe for enhver smak. Vi har derfor ikke én utstiller, som vi har pleid, men flere verk fra forskjellige kunstnere som har stilt ut her før, sier Kongsnes, og nevner navn som Magne Furuholmen, Lars Elling, Odd Nerdrum og Dronning Sonja.