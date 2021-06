– Det er jo verdens vakreste instrument

Nyheter

Torsdag kveld er det duka for historiens første Cellolyd på Sortland. I løpet av helga skal et helt eget cello-ensemble bistå forskjellige artister på Kulturfabrikken. Ensemblet tøyer instrumentet i alle mulige retninger, som når de torsdag fargelegger Tuva Syvertsens musikk.



Syvertsen er kjent som fiolinist og vokalist i Valkyrien Allstars. De siste årene har hun også slått seg opp som en meget habil rapper, i tillegg til å være med i Stjernekamp på NRK.



Utforsker «stygge» lyder

Lørdag står en lokal musiker for tur. Den københavnbosatte sortlendingen, Oda Dyrnes, viser da fram et helt nytt egenkomponert verk. Under konseptet «Nye Lyder» har 30-åringen skrevet et verk til ensemblet som drar instrumentet bort fra den mer tradisjonsbundne gryta.

– Jeg har dykka ned i en rekke lyder som tradisjonen ser på som «stygg» eller «feil» Det ligger mye spennende potensiale i å finne lyder som avviker fra en «rein, fin» tone. For eksempel har jeg eksperimentert med overtoner, og skrapelyder mellom buehårene og strengene. Alle disse «ulydene» gir en helt annen lyd i instrumentet, som jeg synes gjenspeiler celloen utrolig godt.

Album på trappene

Dyrnes har klassisk musikkbakgrunn. Men de siste årene har hun spilt med en rekke forskjellige musikere innen sjangre som jazz, pop, visesang og aller mest: fri, improvisert musikk. I løpet av året kommer hun med sitt første soloalbum. Til høsten tar hun også fatt på videreutdanning i København.

– Mens albumet er helt akustisk, har jeg etter innspillinga begynt å arbeide elektroakustisk. Den klassiske bakgrunnen er alltid med meg, men jeg ønsker også å ta uttrykket mitt i nye retninger, sier hun.

Bohemsk cello rapsodi

Pop-siden av seg selv får hun også vist fram på Cellolyd. Senere på lørdagen spiller hun på det mer uformelle arrangementet Cellonach. Der kler ensemblet kjente pop-klassikere opp i en en varm, klangfull cellodrakt. Det kan bety alt fra Michael Jacksons «Smooth Criminal» eller Queens «Bohemian Rhapsody» til Jørn Hoels «Har en drøm», forteller Synnøve Volden, medarrangør og cellist i ensemblet.

Hun trekker fram Cellonach som en publikumsfavoritt fra de foregående festivalene på Moskenes.

– Vi gleder oss veldig til å komme til Sortland og vise fram det som er verdens vakreste instrument. Cello, særlig mange celloer i samspill, har denne varme, dype klangen som gjør den anvendelig i alle stilretninger og sjangrer, mener Volden.