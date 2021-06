– Høie ødelegger for oss

Helsedepartementet ønsker å forby e-sigaretter for de under 25 år. Samtidig vil de også gjøre smakstilsetning forbudt. Daglig leder i e-sigarett-butikken PGVG på Sortland, Michael Johnsen, kaller det et nådestøt mot et skadereduserende produkt.