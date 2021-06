Ni i karantene

Nyheter





Det opplyser smittevernlege Hedda Mørch i en pressemelding fra Andøy kommune.

Alle personene som er i karantene følges opp opp av helsepersonell i kommunen.

Andøy kommune meldte onsdag om at en person hadde testet positivt for covid-19/korona i kommunen. I pressemeldingen som kommunen sendte ut, fremgikk det at den smittede hadde tilknytting til Forsvaret.

Det var den første som hadde testet positivt for korona i Andøy siden 23. april, mens det var den første positive koronatesten tilknyttet Vesterålen siden midten av mai, da en person i Hadsel ble meldt smittet.