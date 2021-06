Svømmehallen skal være åpen, men politikerne hadde ikke bevilget penger - før i dag

Nyheter

I forbindelse med driftsutvalgets behandling av budsjettregulering 27.mai, fremmet Lill-Kristin Johannessen (Ap) et forslag om at det skulle settes av inntil 500.000 kroner for å ha åpen svømmehall på Sortland i sommer. Dette for å kunne gi et ekstra tilbud til innbyggerne i sommer. Disse midlene skulle dekkes inn via disposisjonsfond.