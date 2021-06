Koronatestet mannskap på skip

Nyheter





Det er Bladet Vesterålen som skriver dette.

Avisen skriver at helsepersonell har vært om bord i tankbåten, som ligger i Myre havn, og tatt koronatester av mannskapet. Et medlem av mannskapet skal ha fått influensa- og forkjølelsessymptomer.

Skipet lå ved kai i løpet av natten, opplyser trafikkinspektør Steinar Hansen ved Myre havn til avisen. Etter en times tid forlot skipet kaia, for det tidlig på formiddagen, i titiden, kom inn igjen og la seg igjen til kai i Myre havn, nå med alle formaliteter i orden. Han trekker også frem at et et skip der det er mistanke om sykdom om bord, ikke skal legge til kai nattestid.

- Vi er inne i en pandemi. De måtte vente på avklaring. Det var natt og ikke lett å få tak i folk, uttaler trafikkinspektøren til avisen.

Det har vært 24 koronatilfeller tilknyttet Øksnes kommune siden mars i fjor. Det siste smittetilfellet i kommunen ble meldt 30. april.