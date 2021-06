Lager møteplass for unge tilflyttere

Nyheter

Når vi nå skuer inn i en pandemifri framtid, planlegger Kulturfabrikken for et mer tettpakket program med tilnærmet full kapasitet utover høsten.

Fredag åpnet billettsalget til flere kommende arrangement. Sortland jazzfestivals store navn på plakaten blir de gamle jazz-rock heltene i 70-tallsgruppa Lava.

Sortland Jazz- og Viseklubb kan blant annet skilte med en konsertforestilling om Bertolt Brecht, den tyske dikteren og dramatikeren som ville revolusjonere teateret og verden fra scenekanten. Forfatter Vigdis Hjorth er én av utøverne i kabareten. Hun skal også bokbades før konserten.



På teaterfronten kommer den korona-utsatte adaptasjonen av Moby Dick. Irene Reppen følger opp suksessforestillingen Det e hardt å være mainn, med Det e hardt å være bitch.



Retro gaming

Gjengangere som Dagskift, lønningsquiz, Kravlekafé og «Vi strikker på fabrikken», får nå selskap av et annet uformelt arrangement – Kveldskift – som skal være et minglested for unge voksne i området, især tilflyttere som trenger en møteplass, forteller Fredrik Haga på Kulturfabrikken.

– Det er vårt bidrag for å skape mer bolyst og trivsel i lokalsamfunnet blant unge over 18 år. Jeg kom hit selv i januar og har savnet et sted man kan mingle og bli kjent med nye folk, sier Haga.



Blant aktivitetene for å lokke folk til Kveldskift nevner han klassiske brettspill, i tillegg til gamle spillkonsoller som Super Nintendo og Play Station 1. To av de ansatte på huset har brukt koronatida på kjøpe inn både konsoller og spill, meddeler Haga.

Forrige fredag kjørte Kulturfabrikken et prøvearrangement der tilbakemeldingene først og fremst gikk på å ha det rett etter jobb.

– Mange bor jo litt utenfor sentrum, så vi satser derfor på å starte ganske tidlig, slik at de også har mulighet til å komme, sier Haga.