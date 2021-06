Sommerens uteliv i Vesterålen

Nyheter

Gradvis får serveringsbransjen vende tilbake til normalen. Det har de ventet lenge på. Sommeren er de viktigste månedene for de fleste restaurantene og barene i Vesterålen. Vesterålen har mye å by på.

Arresten i Andenes

− Vi kan by på lokale råvarer, utvalgt vin fra vår sommelier og en kunstutstilling i restauranten i sommer. Arresten er også stedet å dra for å ta seg en øl på vårt nå utvidede uteservingstilbud, sier restaurantsjef Trine Horn.

Hos Arresten på Andenes er ingenting tilfeldig, det hevder Horn. De ser frem mot det de kaller årets desidert viktigste måned, juli. I løpet av juli og august sikres driften for resten av året. Hun gleder seg over at det har kommet mildere restriksjoner for serveringsbransjen.

− Det er avgjørende for oss. Vi har blødd vanvittig, sier Horn.

Det at det åpnes for flere gjester og at det blir enklere å bestille drikke uten matservering, tror Horn vil være til stor hjelp for dem.

Arresten vil i sommer ha plass til femti personer inne og hundre ute.

− Vi vil ha det slik at selv når det er på maks kapasitet, skal det oppleves som at det er greit med plass til hver enkel gjest.

Horn sier de ønsker å være et sted for alle, så det er ikke stedet man kommer for å bare drikke og drikke.





Rødbrygga på Stokmarknes

− Vi fikk bevilgning til å utvide tilbudet vårt til 300 kvadratmeter uteservering nå forrige fredag faktisk, så det er bare å komme til Stokmarknes, sier daglig leder, Bjørn Olsen.

Rødbrygga er et allround utested med servering av mat og drikke, som skal kunne innfri forventningene til de fleste. Det er åpent for alle på dagtid, mens det skrus opp til 18-års grense på kveldstid.

At det skal kunne være ca. 300 gjester når det er fint vær i sommer, tror Olsen skal være mulig med gjeldene restriksjoner.

− Vi får se hvordan det blir, når det gjelder sjekking er det fortsatt strengt. Folk får holde seg til å danse med konene sine, humrer Olsen.

Han opplyser at inntektene fra julimåned i fjor var de beste noensinne. Den bragden håper han kan gjentas i år.

− Driften er avhengig av sommermånedene. Vi skal gi et godt tilbud til folk, med både servering og underholdning. Med flytebryggen og omgivelsene, tror jeg folk kommer her i stedet for å blåse bort i veikrysset Sortland, avslutter Olsen med et glimt i øyet.

Du Verden i Sortland

− Vi på Du Verden forventer en travel sommer. Det merkes egentlig allerede, turistene fra sør har kommet.

Daglig leder Anna Trusca synes det er veldig bra at det har blitt mildere restriksjoner for serveringsbransjen. Med sin kapasitet på ca. 60 personer inne og omtrent 40 ute, lover Trusca både god mat og sørvis.

Det arbeides med å tilby både underholdning og catering, men Trusca opplyser at det først blir til høsten.

− Fokuset vårt i sommer blir å etterleve de forventninger det er til oss, som den fineste restauranten i Sortland. Slik situasjonen er med innhenting av utenlands arbeidskraft, sliter vi litt med bemanningen i sommer. Det blir i alle fall høyt tempo.

Du verden har 20-års grense for alkoholservering.

Blå bar i Sortland

− Som Sortlands eneste rene bar, ser jeg for meg en god sommer med både inne- og uteservering, sier Erlend Salvesen.

Han ser lyst på månedene som kommer og ser frem til flere gjester.

− Vi er åpen hver dag og skal gjøre det beste ut av vårt tilbud, samtidig som vi følger de restriksjoner som måtte gjelde. I løpet av sommeren blir det også underholdning.