Ny positiv koronatest i Øksnes

30. april opplyste Øksnes kommune om en positiv koronaprøve. Siden har det vært stille, før en pressemelding fra ordfører John Danielsen kom på lørdag formiddag.

Meldingen går ut på at smittevernlegen melder at en ny person i kommunen har testet positivt på koronaviruset. Testen ble tatt 25. juni og resultatet forelå lørdag morgen.

Danielsen opplyser i meldingen at det er snakk om reisesmitte, men at vedkommende ble isolert umiddelbart etter at testresultatet ble kjent.

– Smitteverntiltak og smittesporing er iverksatt etter nasjonale retningslinjer. Vi ber om at alle følger nøye nasjonale myndigheters anbefaling slik at vi begrenser mulighet for spredning av smitte, forteller Øksnes-ordføreren.