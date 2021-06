Kameraovervåking tas i bruk fra 1. juli

Nyheter

Kamera er satt opp for registrere bilskilt på de som kjører inn og ut av parkeringsplassen. Det er gratis parkering opp til 2 timer, men etter dette må man betale for å stå parkert ved senteret.

Det var i hvert fall planen. Men skiltene er tusjet over og kameraene er ikke bruk. Derfor er det inntil videre fortsatt gratis og parkere, også lenger en de to timene det opplyses om.

– Planen er at det skal tas i bruk 1. juli, så får vi se hvordan det går, sa Jan Eirik Johnsen, eier av Elkjøp og deleier av Handelsparken parkering på telefon.

– Det er ikke helt klart ennå. Vi må kanskje forandre litt på inn- og ut-kjøringa og det tekniske skal justeres litt, men planen er altså 1. juli.

Problemer med langtidsparkering og bobiler

Både kommune og næringsliv ønsker at det skal være lett å parkere, og at det de som skal handle kan parkere nært der de skal handle.

Som VOL skrevet om før har det har vært litt problemer med at ansatte tar de nærmeste plassene, og at bobiler og andre parkerer over lengere tid, til og med i flere uker.

Handelsparken har valgt samme parkeringsløsning som Skibsgården, nemlig OnePark, men kommunen har ikke landet på en løsning ennå.

– Vi skal se på andre løsninger som er i bruk, her og også andre steder som Harstad, flyplassen og i Vågan. To alternativer vi har sett på er OnePark og Easypark. Det er fint om alle som kommer hit allerede har appen installert og klart for bruk. Også må det finnes alternativ for de som ikke kan bruke app, forteller Kristine Røiri.

– Det er helt klart en fordel om alle bruker samme system om det lar seg gjøre, sa Geir Abel Ellingsen på dialogmøte med kommunen i tidligere denne uken.