Setter ned ferjetakstene med 25 prosent

Fylkesrådet har fulgt opp Stortingets flertall om å starte kuttene i ferjetakstene. Fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen, påpeker at reduksjonen på 25 prosent er et resultat av ferjeopprøret som startet i Nordland, og som opposisjonen på Stortinget har gitt flertall for.