225 nye koronasmittede personer registrert siste døgn

Nyheter





De siste sju dagene er det i snitt registrert 181 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå også på 181.

I alt har 131.037 personer testet positivt på koronatester her i landet siden februar i fjor.

Til nå har 2.495.201 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.544.244 personer er fullvaksinerte med to doser.

I Nordland ble det registrert sju nye tilfeller av koronasmitte tirsdag. Tre av tilfellene stammer fra Vågan, der det er et pågående utbrudd som ifølge NRK Nordland er knyttet til to utesteder i Henningsvær.

Også Saltdal, Narvik, Brønnøy og Bodø fikk registrert nye smittetilfeller i løpet av tirsdag.

Det er i alt 48 pågående tilfeller, smittede som er registrert de siste 14 dagene, i Nordland fylke. Flest pågående tilfeller er det i Saltdal, der et større utbrudd har pågått den siste uka. Med det siste tilfeller fra tirsdag, er det nå 22 personer som er i isolasjon som følge av utbruddet. Det er åtte personer som er smittet i Bodø, mens det totalt er sju pågående tilfeller i Vågan. 12 av kommunene i fylket har for tiden pågående smittetilfeller. I Vesterålen er Øksnes den eneste kommunen med pågående smitte, ifølge statistikken og oversikten fra Folkehelseinstituttet, som også publiseres av VG.

Tirsdag var 24 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var én mindre enn dagen før. Ved Nordlandssykehuset har det den siste tiden vært opp mot tre innlagte, ved avdelingene i Bodø og Lofoten, men alle de tre er nå utskrevet.

Til sammen er 792 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020.