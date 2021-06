Her er VOLs ferieteam

Nyheter

I år har VOL fire ferievikarer som skal lage nyheter fra hele Vesterålen frem til midten av august.

Allerede 14. juni var Linda Sandvik, Simen Øksnes og Sondre Åkervik på plass, mens Juline Aspenes var på plass 21. juni.

Alle har allerede vist seg som kreative og dyktige bidragsytere for VOL. Her kan du som leser bli litt bedre kjent med de fire ferievikarene.

Sondre Åkervik er 31 år og fra Sunnmøre. Han har tidligere jobbet mest med kulturjournalistikk, men har også vært innom andre stoffområder.

Linda Sandvik (36) er masterstudent i journalistikk. Hun har i flere år bodd i Storbritannia og har bakgrunn som visuell designer i avisa The Guardian.

Simen Grimstad Øksnes (21) er fra Osterøy utenfor Bergen. Han studerer journalistikk ved Høgskulen i Volda.

Juline Aspenes (17) går til daglig ved medielinja på Hadsel videregående skole. Hun har tidligere hatt praksis i VOL.

Oppvokst på Hinnøya

Sistnevnte er fra Holmstad, og den eneste fullt lokale i vikarflokken.

– Jeg trives godt i VOL. Denne sommeren ønsker jeg å lære mer og prate med enda flere vesterålinger, sier hun.

Linda Sandvik er det en kan kalle halvveis lokal. Hun er oppvokst på Hinnøya.

– Så det er ikke så langt unna. I tillegg har jeg familie fra Bø, Godfjord og Andøy, sier hun.

– Jeg var på korona-norgesferie i fjor i Lofoten og Vesterålen og fikk mersmak på Vesterålen. Som korona-permittert journalistikk-student får man verken støtte fra NAV eller Lånekassen i sommerferien, så denne sommerjobben passet perfekt, legger hun til.

Nedstengt

Sondre Åkervik sier han trengte forandring og at det var grunnen til at han søkte seg mot VOL og Vesterålen.

– Etter et langt år i et nedstengt Oslo, denne forunderlige by som ingen forlater før en har mistet seg selv litt, trengte jeg forandring. Vesterålen lokket med sommervikariat i VOL, og som bladfyk uten fast arbeid, grep jeg sjansen. Velkomsten har vært varm, selv om jeg konstant går kledt i ull, som en annen søring, smiler han.

Simen Øksnes bruker sommeren til å få arbeidserfaring. Han bor i bilen mens han jobber i VOL, og bruker tiden utenom jobb til å se seg grundig om i regionen.

– Kombinere sommerferie i nord og i tillegg tjene cash? Ja takk! VOL gir meg god arbeidserfaring, samtidig som jeg kan utforske Vesterålen og Lofoten som vanlifer. Det er «knall i padden» som vi sier i Bergen.