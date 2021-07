Nå kommer fasiten over grønne land

Nyheter

Folkehelseinstituttet oppdaterer sitt smittekart fredag, og det blir da klart hvilke europeiske land som blir grønne. Det vil si at man slipper innreisekarantene fra disse landene selv om man ikke er vaksinert.

Fredag kommer også FHI med sine vurderinger av smittesituasjonen på enkelte europeiske øyer. Dermed får vi vite om det blir lov med reiser til for eksempel Kreta eller Mallorca.

EUs kart oppdatert torsdag

Det europeiske smittevernbyrået ECDC oppdaterte smittevernkartet sitt torsdag ettermiddag og ga dermed en pekepinn på hva FHI gjør fredag.

Landene som er helt eller tilnærmet helt grønne på ECDC-kartet, er Island, Finland, Danmark, Estland, Litauen, Polen, Tyskland, Liechtenstein, Frankrike, Italia, Malta, Kroatia, Slovenia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria og Hellas.

Flere av de greske øyene er grønne på kartet. Det er ikke Kanariøyene og Mallorca.

FHI gjør imidlertid en egen vurdering av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at FHIs og ECDCs vurderinger er identiske.

Kan åpnes for reisende utenfor Europa

I tillegg har FHI vurdert landene på EUs tredjelandsliste (se faktaboks). Dette er land utenfor Europa som EU-kommisjonen mener er såpass trygge at reiserestriksjonene for borgere i disse landene gradvis kan lettes.

5. juli er en dato å merke seg for dem som ivrer etter utenlandsreiser. I tillegg til at terskelen for grønne land endres, oppheves også det globale reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.

Kan ikke reise som før

Man kan likevel ikke reise som før pandemien, understreker kommunikasjonssjef Trude Måseide i Utenriksdepartementet.

– Folk må planlegge godt og sette seg inn i informasjonen for hvert enkelt land. Det er krav og restriksjoner og mye å forholde seg til. Smittesituasjonen kan endre seg fort, og det kan komme andre typer restriksjoner på vei hjem, sier Måseide til NTB.

Hun ber også folk om å sjekke reiseforsikringen sin.

Ulik praksis hos forsikringsselskapene

Selv om land utenfor Europa blir grønne, er det ikke alle forsikringer som gjelder i disse landene.

– Land utenfor Europa dekkes ikke, så der skal man være veldig forsiktig hvis man drar, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Bibow Handeland i forsikringsselskapet Europeiske til NRK.

Hos Gjensidige gjelder reiseforsikringen som normalt fra 5. juli i landene hvor UD opphever reiserådet. Også i øvrige land gjelder forsikringen, men med unntak for koronarelaterte hendelser.

– Velger du likevel å reise til et land som er rødt etter 5. juli, har du fortsatt gyldig reiseforsikring for alle hendelser og skader som ikke har sammenheng med koronasituasjonen, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Nordmenn holder seg hjemme

Trolig blir dette ikke sommeren for de store utenlandsturene for nordmenn flest. Sju av ti svarer at de skal feriere i Norge selv om de får koronasertifikat, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjennomført for NHO Reiseliv.

Blant storbyene er det i år Oslo som er feriefavoritten. Hele 34 prosent svarer at de skal besøke hovedstaden i løpet av sommeren. 16 prosent vil besøke enten Bergen eller Trondheim, mens 11 prosent vil besøke Stavanger.

Også hytta er populær. 34 prosent skal hit, mens 31 prosent vil bo på hotell i sommer.

(©NTB)