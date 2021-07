Gjester på Riggen bes om å teste seg

Nyheter

Det opplyser smittevernlege Hedda Mørch i Andøy kommune. De som har registrert at de var på Riggen i dette tidsrommet, kommer til å bli kontaktet av smittesporingsteamet til Andøy kommune. Etterlysningen gjelder de som eventuelt ikke har registrert at de var på stedet i dette tidsrommet.

Lørdag 3. juli holdes koronatelefonen åpen mellom klokken 1100 og 1300. Den har nummer: 941 79 513

– Fredag ettermiddag kom det informasjon om at en person som har oppholdt seg i kommunen, har testet positivt for covid-19 med hurtigtest. Testen ble tatt i en annen kommune, og smittesporing pågår. Enkelte av dem som var i kontakt med personen, er allerede testet. Lørdag fortsetter arbeidet med å teste personer som var samme sted som personen med positiv test. Vi ber om at de som var på Riggen restaurant tirsdag 29/6 mellom klokken 1700 og 1900, tar kontakt for testing, sier smittevernlege Hedda Mørch.

Hun opplyser at smittesporingsteamet har god oversikt hvor den covid-19-positive oppholdt seg da vedkommende var i Andøy.