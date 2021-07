Nyheter





Ved Dverberg i Andøy kommune hadde politiet tatt plass, melder politiet på sin Twitter-konto.

Det ble gjennomført en fartskontroll på stedet, der det er 50-sone. To av bilførerne som kjørte forbi var denne gangen for harde på gassen. Den høyeste hastigheten som ble målt, var 73 kilometer i timen. Hastigheten medfører at personen må ut med 9.050 kroner i forenklet forelegg.