Solgte boliger for nær 114,6 millioner

Nyheter

Høyest var omsetningen i Sortland. Her ble det omsatt for 44,560 millioner kroner. Det var i alt 19 boliger som skiftet eier i løpet av måneden. Den dyreste boligen som ble omsatt i kommunen, var Rødmyrveien 15, som gikk for 6,2 millioner fra Per Aage Klo til Emilie Jonassen Pedersen og Anders Lian Fagerli.