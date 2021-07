De vant Willyprisen 2021

Nyheter

I 2010 mista Rock mot Rus sin legendariske festivalsjef, Willy Oftedal. Året etter delte vi ut Willy Oftedals Ærespris for første gang, for å hedre de som gjør mest for at ungdom skal få drive med musikk eller ha klubber å gå på. Dette er syvende prisen på syvende året, heter det i en melding fra Kristin Krey, festivalsjef for Rock Mot Rus.