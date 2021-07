Nyheter

Klokken 22:15 mandag måtte brannvesenet på Sortland rykke ut etter melding om brann i en søppeldunk ved et grendehus.

På twitter melder politi at det var brann i en søppeldunk ved et grendehus, sør for sentrum.

10 minutter senere meldes det at brannen er slukket. Søppeldunken skal ha stått nær en vegg, og at veggen nå kjøles ned.