Syv nye positive tester – totalt 15 på kort tid

Nyheter

Det opplyser kommuneoverlege Ellen B. Pedersen til VOL mandag ettermiddag.

Gjennom mandagen har legekontoret foretatt ca. 100 tester av kontakter og nærkontakter til de fra før åtte registrerte smittede. Endelige svar på disse vil ikke foreligge før tirsdag.

– Det jeg kan si er at alle disse nye syv positive testene har tilknytning til de åtte fra før. Det er også registrert nye smittetilfeller i dag gjennom hurtigtester, og disse anser vi som sikre resultater. Om det er negativt utslag på en hurtigtest betyr ikke det at personen er smittefri, og må i tillegg ta en vanlig test for å være helt sikker, poengterer Pedersen.

Selv med 100 gjennomførte tester mandag, fortsetter kommunen testingen tirsdag for fullt.

– Vi kan i dag ikke si noe om en eventuell utvikling utover uken. Vi må bare følge med fra dag til dag, utdyper kommuneoverlegen.