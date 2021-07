Ingen nye positive hurtigtester tirsdag

Nyheter

Pedersen sier til VOL tirsdag klokken 16 at hun har en god nyhet.

– Jeg er selvsagt kjempeglad for at det så langt ikke er noen flere positive tester etter mandagens massetesting av kontakter og nærkontakter til de som allerede har påvist smitten. Men det er viktig å påpeke at vi ennå ikke har fått alle svarene på testene gjort mandag, og faren er dermed langt fra over, sier hun i klartekst.

Kommunelegen sier videre at man i Øksnes nå har fått et aldri så lite pusterom midt oppe i situasjonen. Hun oppfordrer samtidig folk til å overholde smittevernreglene og bruke munnbind i det offentlige rom.

– Ja, det er viktig å ikke ta dette som et signal på at nå er faren over. Som sagt venter vi ennå på flere testsvar og folk må holde god avstand, bruke munnbind i butikker og alle steder der det ferdes folk tett på hverandre. Bruk av munnbind oppfordrer også handelsstanden i Øksnes selv, minner hun om.

Det er så langt 15 positive koronatester i Øksnes i løpet av kun kort tid. Smitten er også stor i både Narvik, Tromsø og Vågan kommune.