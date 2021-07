Positiv koronatest i Hadsel

Nyheter

Det er Hadsel kommune som opplyser om dette i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen har den smittede to nærkontakter, som begge er varslet og satt i karantene. Personen som er smittet har oppholdt seg utenfor regionen.

- Det er altså ingen forbindelse til utbruddet i Øksnes eller Vågan, skriver kommunen i meldingen.

Kommuneoverlegen i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin, sier at det per nå ikke er grunn til å tro at smitten har bredt seg.

- Men vi følger selvsagt med ekstra nøye den kommende tiden, uttaler han.

Han minner om at regler og råd fortsatt gjelder, selv om gjenåpningen av samfunnet har kommet et stykke på vei. Han minner om avstand, håndhygiene og det å holde seg hjemme i forbindelse med sykdom er viktig fortsatt.

- Alle som har symptomer på covid-sykdom må ha lav terskel for å teste seg. Husk at det kan være symptomer både fra luftveiene, magen eller simpelthen feber, slår Bleidvin fast i pressemeldingen.