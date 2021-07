Fikk sine plaketter

Nyheter

Plaketten delte Nordmo ut til Whale2Sea og Hvalsafari under en seanse onsdag formiddag.

VOL/Andøyposten har tidligere skrevet om at begge firmaene er tildelt denne tittelen, men det synlige beviset fikk de først onsdag formiddag.

I Andøy etterfølger de to firmaene Vinmonopolet, Montér, Andøy videregående skole og Thon hotell Andrikken, som alle har denne statusen fra tidligere.

Da VOL/Andøyposten sist omtalte denne saken, sa Glenn Maan i Hvalsafari at at det er viktig for en bedrift som Hvalsafari, som er naturbasert, å være miljøvennlig der det er mulig å være det.

– Så for oss var det mange årsaker til å bli Miljøfyrtårn, sa Glenn Maan den gang.

Lill Farah Johnsen i Whale2Sea, uttalte at det var et ønske om å bli mer miljøvennlig som lå bak.

– Målet vårt nå er å bli mest mulig grønn. Det er viktig å tenke på miljøet, og spesielt for oss som driver på med det vi gjør. Vi har sett på hva vi gjør steg for sted og beregnet på hva vi kan gjøre for å være mer bærekraftig, sa hun.