Har du en slik, bør du sjekke serienummeret

«LPG har kontaktet Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, som har vedtatt å tilbakekalle propanflasker av typen 11 kg lettstål merket “LPG light”, med serienummer 000 001 – 001378», står det i en pressemelding fra selskapet. Flaskene er produsert i Polen og merket med produksjonstidspunkt 2021/01.

De nevnte flaskene i denne serien kan ha små lekkasjer. Serien består av flasker med påmontert jumbo (click-on) samt POL (industri) ventil.

LPG Norge AS ønsker at de som har propanflasker av denne typen, tar kontakt for å avtale bytte/innlevering. De kan nås på telefon 40604277 eller epost:mail@lpgnorge.no. Man kan også kontakte en fyllestasjon direkte.