Kan bety slutten for det populære tilfluktstedet

Når stormvarslene legger seg over hus og hjem på Hadseløya, trekker folk til uværshula på Teigan på Hadseløyas ytterside. Den lille steinhytta nedi fjæra har blitt rene turistattraksjonen i Vesterålen. Det var Inge Johansen som i sin tid bygde hytta, for den gode opplevelsen av skikkelig uvær. Fra hula som er bygget mellom bergene kloss i sjøen, kan en trygt og varmt følge med i storbåra som vasker innover steinene. Her kan en føle havets krefter, høre stormen rase, og være nær elementene. Hytta har en velbrukt ileggsovn, og det sies at kaffen smaker ekstra godt laget på den.