Smittesituasjonen i Øksnes: − Det ser ut til at det verste er over

Ingen nye smittetilfeller i Øksnes kommune i dag. Kommuneoverlege Ellen B. Pedersen sier det er vanskelig å si noe sikkert når det gjelder korona, men hun har tro på at det verste er over for Øksnes kommune, i denne omgang.