Nyheter

Årsaken til at hun mistet lappen var fordi politiet observerte at passasjer satt på vinduskarmen med hele overkroppen ut av vinduet under kjøring.

– Både siktede og passasjer filmet hendelsen. Politiet tok beslag i bevis som ble produsert av de to involverte partene, melder politiet i Nordland på Twitter.