Takker alle for innsatsen: – Men smittefaren er ikke over

Nyheter

– Først en stor takk til alle dere som har bidratt til at vi ikke har fått et veldig stort smitte-utbrudd i kommunen vår! Takk til alle som har drevet smittesporing, testing og informasjon. Takk til alle i isolasjon, til nærkontakter og kontakter til nærkontaktene, for å følge opp strenge regler, skriver Pedersen fredag ettermiddag i en orientering om koronastatusen i kommunen.

– Men smittefaren er ikke over, minner hun om.

Hun viser til at det er smitte i nabokommunene og at de ser at mange forflytter seg mellom kommunene.

– Vi oppfordrer derfor alle som reiser mellom kommunene, å være ekstra nøye med smittevern: Hold avstand, minimum 2 meter, og vær nøye med håndhygiene. - Dette gjelder selvfølgelig også innad i vår kommune. Det nærmer seg helg, og alle må holde fokus på smittevern, skriver Pedersen.

Smittesituasjonen i Øksnes: − Det ser ut til at det verste er over Ingen nye smittetilfeller i Øksnes kommune i dag. Kommuneoverlege Ellen B. Pedersen sier det er vanskelig å si noe sikkert når det gjelder korona, men hun har tro på at det verste er over for Øksnes kommune, i denne omgang.

– Ti dager er regelen

Til de som er i isolasjon sier kommuneoverlegen at det fortsatt er en helt entydig og streng tidagersregel fra man tok test som ga positivt svar.

– Det er ikke fra symptomstart vi teller ti dager. Når vi har et utbrudd, er regelen ti dager fra testen du tok, som var positiv, minner hun om.

Når det gjelder nærkontaktene sier Pedersen at karantene gjelder i minimum sju dager, fra man ble satt i karantene og til man får to negative testsvar.

– Vi ønsker alle en riktig god helg, med felles mål om fortsatt å unngå mer smitte, avslutter hun.