Jakter nye ungdomsarbeidere

Nyheter

Det er store utskiftninger på gang oppe ved Sollia barne- og ungdomssenter. Den statlige institusjonen som skal være et midlertidig hjem for barn og ungdom, har i disse dager fem stillinger lyst ut.



Første august går også Silje Holm inn dørene som ny sjef ved senteret. Over sommeren er dermed seks av 20 ansatte nye. Den konstituerte lederen på huset, Katarina Holst Moe, forteller at det er tilfeldigheter som gjør at så mange nye stillinger er ledige på én gang.