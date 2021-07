Falsk positiv koronatest

Nyheter





Det opplyser Andøy kommune i en pressemelding.

Andøy kommune meldte i forrige uke om et nytt smittetilfelle, men nå viser det seg altså at den smittede avga det som kalles falsk positiv prøve.

– Etter videre undersøkelser har vi funnet at personen som testet positivt for covid-19 i forrige uke, likevel ikke hadde var smittet. Prøven var det som kalles falsk positiv. Personen er ute av isolasjon, og karantene avsluttes for nærkontakter, sier smittevernlege i kommunen, Hedda Mørch, i pressemeldingen.