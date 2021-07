182 nye koronasmittede registrert siste døgn

Nyheter

De siste sju dagene er det i snitt registrert 169 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 189, så trenden er synkende.

Ved midnatt natt til onsdag var det utført 6,3 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor.

I alt har 133.549 personer testet positivt.

Til nå har 3.080.159 personer fått første dose av koronavaksinen, og 1.596.536 personer har fått andre dose.

Ingen innlagt i Nordland

Tirsdag var 21 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var fem færre enn dagen før. Nordlandssykehuset melder om ingen innlagte ved deres avdelinger.

I Nordland er det registrert sju nye smittetilfeller. Blant annet ble det meldt om to nye tilfeller i Andøy sent tirsdag kveld. Det ble også registrert tre tilfeller i Bodø, et nytt tilfelle i Vågan og et i Evenes.

Oversikten fra Folkehelseinstituttet, som også er publisert av VG, viser at det ved inngangen til onsdag er 50 pågående smittetilfeller av korona/covid-19 i Nordland. Øksnes har med sine 12 tilfeller, som er registrert hos Folkehelseinstituttet, flest i fylket. Til tross for et nytt tilfelle i Vågan, er antallet tilfeller på retur der etter utbruddet. 11 smittede er registrert i lofotkommunen. Narvik står med ni oppførte tilfeller.

Falsk positiv test

Ved siden av Øksnes, er det pågående tilfeller også i Andøy og Hadsel i Vesterålen. Andøy meldte tirsdag om at det forrige tilfellet som ble meldt om i kommunen, viste seg å være falsk positiv, men tilfellet er ennå ikke fjerne fra Folkehelseinstituttets statistikk. Andøy står derfor oppført med tre pågående tilfeller, det samme som Hadsel.

Til sammen er 796 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Om pasientene har dødd av eller med covid-19, er ikke alltid mulig å slå fast.

57,9 prosent av alle døde har fylt 80 år. I aldersgruppen under 50 år er det meldt om 17 dødsfall i Norge.