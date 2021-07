Alle politikerne vil ha bystrand, bare Senterpartiet er skeptisk

Nyheter

Lørdag skrev VOL om at Sverre Bjørstad Graff tok prøver av vannkvaliteten ved bystranda, og at Mattilsynet vurderte kvaliteten til 'utmerket'. En gladnyhet for alle som ønsker seg badestrand. Kommunen derimot var fortsatt skeptisk, og sa de ikke kom til å tilrettelegge for noen bystrand.