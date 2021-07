Nytt smittetilfelle i Andøy

Nyheter





Det er i en pressemelding fra kommunen at det kommer frem at en person til er smittet med korona i Andøy. Det betyr at det totalt er tre personer som er satt i isolasjon med smitte i kommunen, etter at det tirsdag kveld ble meldt om to tilfeller.

I tillegg er det 12 personer som er satt i karantene etter tilfellene som ble meldt tirsdag kveld.

Ifølge pressemeldingen er det mistanke om at den siste smittede er smittet i en kommune utenfor Vesterålingen. Det pågår smittesporing, men dette tilfellet skal ikke være relatert til de to som tirsdag kveld testet positivt.

– Den smittede var gjest på Riggen restaurant lørdag 10. juli mellom klokken 13:00 og 15:00. Vi ber derfor om at de som var på Riggen i dette tidsrommet, men ikke registrerte seg i besøksboken, tar kontakt for å bli testet, opplyser smittevernlege Hedda Mørch i pressemeldingen.

Koronatelefonen i Andøy har telefonnummer 94 17 95 13 (åpent mandag-fredag 0900-1100).

Det er ventet svar på testene av nærkontakter og personer i karantene i løpet av torsdagen.