Trafikkfarlig overlast på bobiler

Nyheter

Bobilsalget har skutt i været fordi nordmenn liker frihetsfølelse og komfort på tur, og mange ferierer med bobil for første gang i sommer.

En romslig bobil betyr ikke det samme som at du kan pakke med deg hvor mye du vil i ferien. Nils Sørdahl i NAF gir råd om at det er lurt å sette seg inn i hvordan bilen fungerer.

– En overlastet bobil får langt dårligere kjøreegenskaper. Bilen har en totalt tillatt maksvekt du må forholde deg til og denne gjelder også når bilen er fullpakket, sier Sørdahl i ei pressemelding.

Maks aksellast

Bilens tillatte vekt inkluderer fører og last og står oppgitt i bilens vognkort. I vognkortet er det oppgitt hva bobilen veier med fører, men uten last og passasjerer. Det er viktig å huske at dette er tekniske verdier, altså ikke hva fører og last veier.

– Derfor må du ta turen inn til en trafikkstasjon og veie bilen med full oppakning og passasjer for å vite hva bilen og innholdet faktisk veier, sier NAF-rådgiveren.

I tillegg er det viktig å merke seg maks tillatt aksellast for hver aksel, både foran og bak. Å få overlast er en farlig feil å gjøre, spesielt hvis du har en bobil under 3,5 tonn. Blir du stoppet kan du ikke kjøre videre før du har kvittet deg med overlasten.

180 kilo last

Eksempelvis står det oppgitt i vognkortet at bobilen har en egenvekt med fører på 3045 kilo. I virkeligheten veier faktisk bilen 3320 kilo med sjåfør, halv vanntank, full drivstofftank og noe utstyr som bord, stoler og kjøkkenutstyr. Det betyr at sjåføren har 180 kilo last å ta med på ferie.

– Det høres kanskje mye ut, men dette er altså med vekten av kun én passasjer. Da er heller ikke mat i kjøleskapet, syklene er ikke med, ei heller bagasje bagasjerommet. Det er raskere å få overvekt i bobilen enn mange tror, sier Sørdahl.