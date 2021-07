Alle avganger på Lødingen-Bognes kanselleres inntil videre

Nyheter

Torghatten Nord AS informerer om kansellering i sambandet Lødingen-Bognes.

Etter avgangen fra Lødingen klokka 17:15 og fra Bognes klokka 17:45 er alle avganger innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær, skriver Torghatten Nord i en e-post.

Til NRK Nordland sa driftssjef Reidar Waage i Torghatten nord tidligere torsdag ettermiddag at han er bekymret:

– Nå begynner det å blåse opp på Tysfjorden, og det er store fare for at må innstille fergetrafikken også her. Vinden skal øke på. Det er stor sannsynlighet for stenging.

Torsdag har det vært svært lang kø på og ved fergekaia i Lødingen, og passasjerer har måttet vente i over tre timer før de kom med ferga.

Det skal fortsatt være lang kø, også etter kanselleringene, ifølge folk som har vært på stedet.