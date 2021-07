Alle avganger på Lødingen-Bognes kanselleres på grunn av uvær – går igjen tidligst fredag

Nyheter

– Det jeg kan si er at slik værmeldinga ser ut nå kommer vi ikke til å gå over Lødingen-Bognes på denne siden av døgnet, sier driftssjef Reidar Waage i Torghatten nord til Vol.

Torghatten Nord har torsdag ettermiddag informert om at alle avganger inntil videre innstilles på grunn av dårlig vær. Dette etter en dag med svært mye kø for å ta ferga fra Lødingen til Bognes. Passasjerer har måttet vente i over tre timer før de kom med ferga.

– Vi har nå fartøy liggende både i Lødingen og på Bognes. Det er for tidlig å si når vi kan starte å gå igjen, sier Waage.

Det skal fortsatt være lang kø, også etter kanselleringene, ifølge folk som har vært på stedet. Torghatten Nord har satt opp ekstra avganger på sambandet Skarberget-Bognes og sambandet Drag-Kjøpsvik som følge av innstillingene og trafikkmengden, men Waage oppfordrer folk til å ta været i betraktning og aller helst vente med å reise sørover, hvis det er mulig.

– Hvis folk må over, så er alternativet en av de fergene. Per nå er det vær fra sørvest, og det er også mye vind på Bognes-Skarberget, men sjømessig er det greit nå.

Driftssjefen vil oppfordre folk til å ta med matpakke i bilen og være tålmodige, hvis de velger å satse på en av disse fergene.

–Det er svært mye trafikk i Lødingen nå, og hvis alle disse skal med en av de andre fergene vil det bli veldig mye kø også her.

Bildet til saken er tatt av @marisjungel på Instagram, gjengitt med tillatelse.