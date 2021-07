Nesten hver tredje nordmann har syklet i fylla

Nyheter

Tallene er hentet fra en spørreundersøkelse i regi av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring.

Det er kanskje ikke så uventet at det er dobbelt så mange menn som vedkjenner seg å ha vært beruset på sykkelsetet enn kvinner.

Seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Harald Heieraas, uttaler at det ikke finnes noen promillegrense for syklister, men at der likevel ikke er lov å sykle om man er beruset. Dømmekraften svekkes når en drikke, det samme gjør reaksjonsevnen og risikooppfattelsen.

– En utgjør en fare for både seg selv og andre. Tenk om sykkelen som en tenker om bilen, la den stå hvis du har drukket, sier Heieraas.

YouGov har gjort undersøkelsen. 43 prosent av menn bekrefter å ha syklet beruset, 21 prosent av kvinnene. Aldersgruppen fra 30-49 år er verstingene, der 39 prosent svarer ja.