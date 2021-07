Skulle med Lødingen-ferga, men må ta den lange omveien via Skarberget: – Hvis den også er innstilt, da skriker jeg

Nyheter

– Det var et helt vanvittig kaos, og det er nesten et under at det har gått bra. Køen fylte hele det ene kjørefeltet, biler kjørte i alle retninger og det var folk som gikk langs veien.

Det forteller Marianne Hov Kjellbergvik, som torsdag skulle ta ferga Lødingen-Bognes sammen med mannen Anders Kjellbergvik.

Det har vært svært lang kø på fergeleiet i Lødingen torsdag, på grunn av dårlig vær og innstilte ferger andre steder i regionen. Torsdag ettermiddag ble også Lødingen-Bognes-ferga innstilt.

– Vi skulle akkurat komme med neste ferge, men akkurat da innstilte de, forteller Marianne.

Fortsatt var det svært lang kø her da ekteparet Kjellbergvik kjørte mot Narvik og Skarberget, en omvei på mellom 2,5 og 3 timer. Bak dem fulgte flere andre biler mot Skarberget-ferga, forteller de.

– Hvis den også blir innstilt, da skriker jeg, sier Anders, med en latter.

Torghatten Nord, som driver fergene, har oppfordra folk til å vente med å reise, hvis de kan, men det var ikke et alternativ for paret. De er på flyttefot fra Lødingen til Tønsberg og må rekke fram til sin nye hjemby innen i morgen kveld eller lørdag morgen – da kommer nemlig flyttelasset.

– Det var litt tungt å måtte stå og se på Lødingen så lenge, sier Marianne.

På grunn av den lange køen måtte de kjøre ut av Lødingen og helt til Kåringen-krysset for i det hele tatt ha mulighet til å stille seg i kø.

– Det var ganske spesielt.

