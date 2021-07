Nyheter

Det er politiet som melder om hendelsen på politiets Twitter-konto.

Der opplyses det at mannen, som er i 30-årene, er siktet for ruspåvirket kjøring. Mannen ble stanset i sentrum av Sortland mandag kveld. Mannen erkjente også straffskyld for hendelsen, og samtykket i at førerkortet hans ble beslaglagt.

Mannen er blitt fremstilt for bevissikring og sak på forholdet er blitt opprettet.