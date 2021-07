Syklet inn 12 millioner til Barnekreftforeningen og var innblandet i stygg velt

Nyheter

Nikolaisen var nemlig innblandet i den stygge velten i Beitstad som ligger et par mil nord for Steinkjer by. Jack og et tjuetalls nordnorske syklister som hadde stø kurs for Trondheim, havnet i asfalten da en av de som lå i front satte fast dekket sitt i sprinkler på ei bru. Både Statens Vegvesen og Trøndelag Fylkeskommune har i etterkant måtte tåle hard kritikk. Spesielt etter at det kom frem at en annen syklist havnet i tilsvarende ulykke på samme bru i fjor.