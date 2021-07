Alle ansatte på Peppes Pizza i karantene

Nyheter

En ansatt på Peppes Pizza på Sortland er nærkontakt med en person som er smitta av koronaviruset og har påvist covid-19.

Alle ansatte på Peppes Pizza på Sortland skal nå testes for koronaviruset, og går derfor i karantene, skriver Bjørn Heireng i en e-post til Vol onsdag ettermiddag, med overskrifta «Info til våre kjære gjester».

Peppes Pizza må derfor holde stengt i påvente av at alle ansatte får testet seg.

Smittevernslegen mener det ikke er en fare for at noen gjester er smitta, men minner samtidig om at dersom man får symptomer, så skal man teste seg.

– Følg smitteverntiltakene og ta vare på hverandre, skriver Heireng.