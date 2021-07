Kommuneoverlegene oppfordrer nå alle i Vesterålen om å bruke munnbind

Nyheter

Etter det ble kjent at det er smitteutbrudd i Sortland er kommuneoverlege i Øksnes Ellen B. Pedersen bekymret for hvordan dette kan spre seg i regionen.

– Jeg vet at det er mange Øksnes-væringer som handler på Sortland. Jeg oppfordrer dem sterkt til å bruke munnbind og holde avstand.

Alle kommuneoverlegene fra Vesterålen og Lofoten går nå ut med en oppfordring til bruk av munnbind når det ikke er mulighet til å holde avstand, forteller Pedersen.

Det er bare noen uker siden Øksnes hadde et utbrudd med 17 smittetilfeller. Pedersen tror alt for mange har et inntrykk av at vi her i nord nesten er ferdig med pandemien, slik mener hun at det absolutt ikke er.

– Det er kort vei mellom Myre og Sortland. Hvis vi ikke tar grep nå og holder avstand, bruker antibac og bruker munnbind på steder hvor det ikke går an å holde avstand er vi ille ute.

Pedersen sier hun forstår at mange er lei av restriksjoner, men mener vi fortsatt må delta i dugnaden mot korona.

– Selv om folk er lei kan vi ikke glemme avstand.