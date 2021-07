Smitte på Blå bar: − Folk stod tett i tett

Situasjonen er spent etter at det ble klart at det var smitte på Blå bar på lørdag. Ifølge en av gjestene, var det lite smittevernregler som ble fulgt lørdag. Daglig leder Erlend Salvesen, sier at ansatte har fortalt han det motsatte.